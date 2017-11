Laatste begroting Zuidhorn: geld voor kunstgras, wegen en auto's op waterstof

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandagavond unaniem de begroting van 2018 vastgesteld. Het is de laatste begroting van de zelfstandige gemeente Zuidhorn.

Op 1 januari 2019 gaat Zuidhorn samen met Leek, Grootegast en Marum op in de gemeente Westerkwartier.

Geld voor kunstgras en basisscholen

Zuidhorn investeert in 2018 onder meer in een multifunctionele accommodatie in Oldehove, een kunstgrasveld voor de hockeyclub in Zuidhorn en de aanpak van de weg door het centrum van Aduard, na oplevering van de rondweg. Ook is er geld vrijgemaakt voor uitbreiding van twee basisscholen in Zuidhorn.

Steun voor waterstofauto's

Verschillende fracties drongen aan op extra maatregelen in 2018. Zo kreeg een voorstel van oppositiepartij VVD om nieuwe gemeentelijke auto's zo mogelijk op waterstof te laten rijden raadsbrede steun. Ook het voorstel van onder meer het CDA om aan te haken bij de activiteiten van 'Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa' kreeg steun van de meerderheid van de raad.

Vurig pleidooi

VVD-fractievoorzitter René Westerhof-Dijkinga hield een vurig pleidooi voor de aanleg van een nieuwe weg tussen de Friesestraatweg bij Nieuwklap en de snelweg A7 bij Westpoort. De liberalen kregen de handen niet op elkaar voor het voorstel. Het kreeg alleen steun van D66.