Haren keurt begroting goed en gaat 'overgangsjaar' in

Een raadsmeerderheid in Haren kan zich vinden in de begroting van 2018. Met deze goedgekeurde begroting gaat de gemeente een 'overgangsjaar' in. Mogelijk was dit de laatste begroting die Haren als zelfstandige gemeente heeft opgesteld.

De coalitiepartijen stemden in met de begroting, de oppositie stemde tegen. Deze stemverhouding verschilt niet van die van de perspectiefnota. Tijdens die nota werd een voorschot genomen op deze definitieve begroting.

Overgangsjaar

Burgemeester Pieter van Veen noemt 2018 een overgangsjaar. 'Volgend jaar zal er duidelijkheid moeten komen.' Daarmee doelt hij op de herindelingskwestie. Haren wacht op dit moment af of ze gaan herindelen met Groningen en Ten Boer. Als dat gaat gebeuren zal dat vanaf 1 januari 2019 een feit zijn. Als die herindeling definitief blijkt te zijn dan is dit de laatste begroting ooit van de gemeente Haren.

Personeel aannemen

Tijdens het bespreken van de begroting ging het ook over het personeelsbestand van de gemeente. Dat bestaat uit veel tijdelijke krachten. Volgens Van Veen is dat op dit moment het beleid; personeel tijdelijke contracten aanbieden. Drie kwart van het personeelsbestand heeft tijdelijke contracten. 'Als we zelfstandig blijven dan zal de organisatie behoorlijk versterkt moeten worden. Op dit moment proberen we zo goed mogelijke alle manco's in onze organisatie in te vullen', laat de burgemeester weten.

Hogere woonlasten

De begroting van 2018 laat een verhoging van de woonlasten zien van zestig euro. Sinds vorig jaar heeft de gemeente ingezet op een flinke financiële inhaalslag. In de komende drie jaren moet er een overschot van 8 miljoen euro komen. 2018 moet een overschot van 2 miljoen euro opleveren.

Kritiek

Meerdere oppositiepartijen zijn niet te spreken over de drift van Haren om tot een financieel overschot te komen. 'We bezuinigen alleen maar en investeren niet', aldus Ietje Jacobs (VVD). 'Het lijkt alsof hogere opbrengsten het enige streven is', vervolgt ze. Oppositiegenoot Ton Sprenger (PvdA) sluit zich aan bij de VVD-woorden. 'U betaalt meer en u krijgt minder. Dit is een eendimensionale begroting enkel gericht op het in stand houden van een zelfstandige gemeente.'

Spaarpot spekken

Het gemeentebestuur wil meer vet op de financiële botten krijgen omdat ze hun ongelijk willen bewijzen aan de provincie Groningen. Onder andere door een financieel sterke positie te creëren hoopt het college van burgemeester en wethouders de herindeling af te wenden.

Tevreden en verbaasd

De coalitiepartijen CDA en D66 waren tevreden over de begroting. Beide partijen deden geen poging om aanpassingen aan te brengen. Ze dienden geen motie of amendement in. Marjan Bachman (D66) sprak zelfs haar verbazing uit over de hoeveelheid moties (1) en amendement (9) die werden ingediend. Volgens haar had dat bij de bespreking van de perspectiefnota gemoeten. Tijdens die bijeenkomst wordt er een voorschot genomen op de begroting die maandagavond is besproken.

Betaald parkeren

Coalitiepartij Gezond Verstand Haren deed iets wat de overige coalitiepartners niet deden; een motie en amendement indienen. Ze deden een poging om voor 15 dagen het betaald parkeren af te schaffen. Daarbij denkt de partij onder meer aan Koningsdag en de dag waarop Sinterklaas zijn intrede doet. Het plan kon echter niet rekenen op een raadsmeerderheid. Een afgeslankte vorm van het plan om op drie dagen in december geen parkeergeld te innen heeft de eindstreep ook niet gehaald.

