Column: Maserati

Ze heeft perfect gekapt lang haar, een designzonnebril op haar gebruinde neus en hoge hakken, die losjes aan haar zorgvuldig gepedicuurde, wiegende voeten hangen.

Ik zit in de eerste klas. Het is er ruim, rustig en licht. De trein zoemt door de Piemontese heuvels. Ik meen een vleugje Chanel no. 5 te ruiken. Misschien verbeeld ik het me. Door haar zonnebril kan ik haar ogen niet goed zien. Ik neem voor het gemak aan dat we elkaar af en toe aankijken. Maar zeker weten doe ik dat niet.

Op station Voghero glijdt de tussendeur open en stapt een oud mannetje onze coupé binnen. Hij heeft duidelijk een andere wolk parfum om zich heen. Een melange van oud zweet, iets van alcohol en sigarenrook vult de ruimte. Het meisje schuin tegenover me waait verveeld met haar hand de geur weg. Ik schiet in de lach. Zij kijkt op. Ik zie haar ogen nog steeds niet, maar merk aan haar opgetrokken wenkbrauwen een lichte verbazing. Alsof ze wil zeggen dat die geur niet normaal is. En niet in de deze klasse thuis hoort.

De trein rijdt loom het station weer uit en het mannetje loopt met een verloren blik een paar keer op en neer door onze coupé. Op zijn rug zie ik in zijn voorheen witte overhemd een aantal bruinige en gelige vlekken. Ik kijk hem vragend aan. 'Plek 72, ik heb plek 72 gereserveerd. Ik ga bijna nooit met de trein', mompelt hij onzeker naar mij. 'De tweede klasse is twee wagons verder', hoor ik haar verveeld zeggen. Ze heeft nog steeds een wegwuivende hand in de lucht.

Verloren kijkt het mannetje me aan. 'Mag ik uw biljet even zien?' vraag ik hem, 'Daar staat het precies op.' Met trillende hand reikt hij me zijn treinkaartje aan. Het staat er inderdaad, onze wagon, eerste klas, plaats 72. Zoekend glijdt mijn blik langs de nummering van de stoelen. En blijft hangen op de stoel naast die van haar. Met een grote grijns wijs ik naar die plek. 'Daar. Dat is uw stoel.'

Geschrokken kijkt het meisje naar hem. Dan naar mij. En dan weer naar hem. Met grote moeite pakt ze haar Yves Saint Laurent-reistas van de vrije stoel naast haar en probeert deze op het bovenrek te duwen. Maar ze is te kort en de tas is te zwaar. Ze valt onhandig met tas en al terug in haar stoel. 'Laat mij dat alstublieft voor u doen jongedame', zegt het mannetje, en wil de tas van haar overnemen. Even rukt ze uit schrik de tas naar zich toe, maar weet dat de man geen nee zal accepteren, en overhandigt dan haar dure kleinood met zichtbare tegenzin. Met een soepele zwaai mikt hij haar tas op het rek boven hun hoofden. Als hij zijn armen uitstrekt zie ik de vergeelde natte zweetplekken onder zijn oksels. De rest van de rit is het ijzig stil in de coupé. Zij houdt haar hoofd, en daarmee haar neus, zoveel mogelijk bij hem vandaan. Hij staart dromerig door de grote ruiten naar het Italiaanse landschap. Ik heb een uur lang een prachtig theater tegenover me.

In Milaan stappen we alle drie uit. De jongedame knikt bijna onzichtbaar naar mij, mompelt moeizaam 'grazie' naar haar buurman en loopt voor ons via de hoofdingang het grote plein voor het stationsgebouw op. Het mannetje maakt een salueergebaar naar mij, buigt licht, knipoogt, bedankt me voor m'n hulp en loopt achter haar aan. Nieuwsgierig blijf ik ze met mijn ogen volgen.

Ik zie een witte Maserati Quattroporte loskomen van het kluitje taxi's bij het plein. De jongedame steekt een hand op. Maar de limousine stopt niet bij haar. Hij stopt iets verderop bij de stoep, waar het oude stinkende mannetje met zijn vergeelde shirt zonder blikken of blozen de achterportier opent, zich op de leren zetel nestelt, de deur dichtslaat en zich in de anonieme drukke Italiaanse stad laat rijden door zijn chauffeur. Verbijsterd kijkt ze hem na. En ziet dan mij staan, op de stoep, met een grijns van oor tot oor op mijn Groningse plattelandskop.

Marc Wiers

Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter