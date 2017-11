Vesting Bourtange gaat mogelijk alsnog prijzen toegangskaartjes verhogen

De prijzen voor de entreekaartjes voor Vesting Bourtange zullen vanaf 1 januari mogelijk alsnog verhoogd worden.

Volgens manager Hendri Meendering van stichting Vesting Bourtange is de op komst zijnde btw-verhoging van 6 naar 9 procent op de ticketprijzen een klap in het gezicht voor de vesting.

'Meer afdragen dan voorheen'

'Die btw-verhoging heeft zeker effect op de begroting van de vesting', zegt hij. 'We moeten daardoor veel meer geld afdragen dan voorheen. Het gaat dan om een bedrag van tussen de 15.000 en 20.000 euro.'

Meendering geeft aan dat er naar verschillende manieren wordt gekeken om dat bedrag op te kunnen hoesten. 'Het kan zijn dat we gedwongen worden de entreekaartjes alsnog duurder te maken', vertelt de manager. 'We gaan in elk geval kijken naar de tarieven voor de verschillende evenementen van de vesting. Wel is zeker dat we alleen de btw-verhoging zullen doorrekenen.'

Vermakelijkheidsretributie

Voor vesting Bourtange is dat een hard gelag. Wethouder Giny Luth (GemeenteBelangen) wilde namens de gemeente Vlagtwedde een 'vermakelijkheidretributie' bovenop de entreeprijzen drukken, om zo het onderhoud van de vesting te betalen. Alleen de raad van Vlagtwedde hield dat tegen.

'We zijn blij dat Vlagtwedde afziet van deze extra belasting. Maar er ontstaat nu wel een bijzondere situatie. We zullen een totaalberekening moeten maken, om te bepalen welke prijzen we wel of niet gaan aanpassen.'

