Brand verwoest aardappelloodsen; ook asbest vrijgekomen (update) (Foto: Akke van Beek/112Groningen) (Foto: Richard Degenhart/FPS) (Foto: Richard Degenhart/FPS)

Aan de Molenweg bij Westeremden is zondagnacht brand uitgebroken. Twee loodsen zijn in de as gelegd.

De brand brak rond 01.00 uur uit. Na anderhalf uur kon het sein brand meester worden gegeven. De brandweer is nog bezig met nablussen. Loodsen De brand woedde bij een agrarisch bedrijf met aardappelloodsen. Het vuur is uitgebroken in de middelste loods en sloeg vervolgens over naar de naastgelegen schuur. Beide moeten als verloren worden beschouwd. Woning Omdat aan de loodsen ook een woonhuis vastzit nam de brandweer geen risico en heeft het met meerdere wagens het vuur bestreden. De woning werd natgehouden om te voorkomen dat het vuur overslaat. Dat is gelukt, aldus de brandweer. De bewoners konden op tijd geëvacueerd worden. Asbest Bij de brand is ook asbest vrijgekomen, waarschuwt de brandweer. De grote stukken vallen op het terrein van het bedrijf zelf, maar kleine deeltjes kunnen zich via de rook verspreiden. De brandweer meldt dat omwonenden maandagochtend geïnformeerd worden over wat ze moeten doen wanneer ze asbestdeeltjes in hun tuin aantreffen. 'Dieren op het dak' Buurtbewoonster Lineke Maring werd zondagnacht wakker van het geluid van de vlammen. 'Ik dacht eerst dat er dieren over ons dak liepen, maar toen ik uit het raam keek, wist ik dat ik direct 112 moest bellen', vertelt ze.