Rene woont in een schimmelwoning: 'Je gaat hier naar de donder'

'Wij hebben hier zo veel vocht hier in huis - als je dat een week lang opvangt, kun je er goudvissen in laten zwemmen'. Rene woont in een 'schimmelwoning'.

Woningen in de Professoren- en Zeeheldenbuurt in Bedum kampen met problemen: vocht, tocht en schimmel zijn er aan de orde van de dag. Bewoners verzamelden eerder dit jaar alle problemen in een zwartboek en boden dat aan aan woningcorporatie Wieren en Borgen.

Slachtoffer

'We hebben gevraagd om compensatie voor de schade aan meubelen, maar daarmee gaan ze niet akkoord. Je bent bij hen geen huurder, maar een slachtoffer.'

In een brief aan de bewoners erkent woningcorporatie Wierden en Borgen de problemen met de woningen wel. Volgens de corporatie is er sprake van achterstallig onderhoud. Woningen zijn niet goed geïsoleerd en kunnen niet goed worden geventileerd.

Zorgen

Rene zegt geen woongenot te hebben in zijn huis. 'Je gaat hier naar de donder, zowel geestelijk als lichamelijk', zegt hij. 'Wierden en Borgen heeft de slogan 'Wonen zonder Zorgen', nou, we hebben alléén maar zorgen!'.

'Als ik de was binnen ophang, moet ik drie dagen wachten voordat hij droog is, het wil gewoon niet', voegt de bewoner toe.

Ongezond

De SP is in 2016 begonnen met onderzoek naar de problemen. Volgens de partij hebben ruim dertig bewoners in alleen de Professor Mekel- en de Professor Ridderbosstraat de buurt last van vocht. PvdA Kamerlid Henk Nijboer bezocht de wijk vorige week om de woningen te inspecteren. Hij stelt Kamervragen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Gouden Champignon

De bewoners hebben, behalve het maken van het zwartboek, nog meer acties gevoerd. Zo kreeg de woningbouw twee ludieke trofeeën, waaronder de Gouden Champignon - een symbool voor de schimmel.

Woningcorporatie Wierden en Borgen was maandag niet in de gelegenheid te reageren. Als de woningcorporatie alsnog met een reactie komt, dan voegt de redactie deze toe aan het bericht.

