Dartelstal en nieuw vleesmerk uit Beerta gefinancierd door bank en overheid

Varkens in een dartelstal die vrijuit buiten een luchtje kunnen scheppen. De varkens voelen zich beter en het vlees zou lekkerder moeten zijn.

Dat is een concept van varkensfokkerij Ten Have-Mellema in Beerta. Het valt in goede aarde. De bank en de overheid willen er nu geld in steken.

Nieuw vleesmerk

Varkenshouder Annechien ten Have won eerder de eerste Agrarische Persprijs. De Dartelstal en de het bijbehorende vleesmerk Hamletz is de nieuwste loot aan de plannentak van de Beertster varkensfokkerij.

Subsidiepot

De Rabobank financiert de dartelstal en het ministerie van Landbouw staat borg voor 70 procent van de bedrijfsfinanciering. Dit komt uit de nieuwe subsidiepot voor landbouwinnovaties, de zogeheten Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.

Lees ook:

- Ten Have eerste winnaar Agrarische Persprijs