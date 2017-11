Meer belangstelling dan verwacht voor bijstandsexperimenten

De aangekondigde proef voor inwoners van de gemeenten Groningen en Ten Boer met een bijstandsuitkering trekt meer belangstelling dan vooraf gedacht.

Ruim 850 mensen hebben zich aangemeld, terwijl was gerekend op 700 deelnemers.

Dat betekent dat er groen licht kan worden gegeven. Groningen en Ten Boer gaan twee jaar lang experimenteren met de bijstandsregels. Deze week krijgen alle deelnemers een brief waarin hun deelname wordt bevestigd.

Groepen

De deelnemers zijn ingedeeld in vier groepen. Eén groep heeft geen sollicitatieplicht, een andere groep mag extra bijverdienen en een derde groep krijgt extra begeleiding. Een vierde groep mag zelf een keuze maken uit de drie varianten. Deze maand zijn de eerste gesprekken met de deelnemers, die extra begeleiding krijgen.

Voorlichting

De afgelopen maanden zijn de ongeveer 9000 mensen in de gemeente Groningen met een bijstandsuitkering benaderd met de vraag of ze mee willen doen. Ook zijn er op diverse plekken in Groningen en Ten Boer in totaal twintig voorlichtingsbijeenkomsten geweest.

