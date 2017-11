Lopend Vuur: Stad Groningen moet gewoon z'n deel voor vliegveld Eelde betalen

Er heerst onrust rond Groningen Airport Eelde. De gemeente Groningen wil maximaal zes miljoen euro investeren.

Dat is de helft van het bedrag waar iedereen op rekende.

De stad heeft 26 procent van de aandelen, wat neerkomt op een bijdrage van twaalf miljoen aan het investeringsplan van 46 miljoen euro. De andere aandeelhouders - de provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Assen en de gemeente Tynaarlo - hebben wel toegezegd hun deel bij te dragen.

Toekomstplan heeft geld nodig

Voor de noodlijdende luchthaven ligt een toekomstplan klaar waarvoor 46 miljoen nodig is. Eind vorig jaar stemde de meerderheid van de Groninger gemeenteraad in met het investeringsplan, zonder nog een concreet bedrag toe te zeggen.

Vanavond

Vanavond wordt er in de raad verder over de investering in Airport Eelde gesproken. De gemeenteraad moet eind volgende maand definitief besluiten over de investering.

