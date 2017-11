Vrijgekomen asbest legt verkeer rond aardappelloodsen stil

Bij de brand aan de Molenweg bij Westeremden, waar zondagnacht twee loodsen in vlammen opgingen, is asbest vrijgekomen. Er wordt met man en macht gewerkt om de stukken asbest te verwijderen.

De asbestdelen liggen op straat, de omliggende daken en auto's.

Verkeersbeweging

Volgens wethouder Pier Prins is er per brief en langs de deur contact opgenomen met bewoners van omliggende panden. 'Er is inmiddels een bedrijf ingeschakeld dat eerst zo snel mogelijk het openbare gebied asbest-vrij probeert te maken. Daar wordt vandaag nog mee gestart. De omliggende wegen zijn afgezet zodat er geen verkeersbeweging mogelijk is.'

Aderlating

Henk Helmantel woont vlakbij de getroffen loodsen. De schilder zegt dat de loodsen uit de negentiende eeuw stamden. 'Wij spreken liever niet van loodsen, maar boerenschuren', benadrukt hij. 'Het is erg voor de bewoners, maar ook voor het dorp. De loodsen boden een karakteristiek dorpsgezicht. Het is hopen dat er weer een nieuwe schuur wordt gebouwd.'

