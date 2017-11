Stadjer misbruikte echtgenote en dochtertje: 'Ze kreeg vanzelf wel zin'

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen een 31-jarige man uit Groningen. Hij zou zijn toenmalige echtgenote hebben verkracht en ontucht hebben gepleegd met zijn dochtertje.

Die was toen drie jaar. De man ontkent echter dat er sprake was van dwang.

Tijdens het slapen

In de zomer van 2016 zou de man zijn echtgenote meermalen hebben verkracht. Dat gebeurde als de vrouw sliep. De man zegt dat zij dat prima vond. 'Ze kreeg vanzelf wel zin', opperde hij. De vrouw kon bij het doen van aangifte ruim twee weken niet lopen van de pijn.

Ze kreeg vanzelf wel zin Verdachte stadjer

'We zijn tenslotte wel getrouwd'

De vrouw is licht verstandelijk beperkt en wordt begeleid door de Novo. Daar vertelde de vrouw aan twee begeleiders over de verkrachtingen. Uiteindelijk deed ze aangifte. De man werd opgepakt en verhoord. Op het bureau vertelde hij dat zijn echtgenote niets meer van hem wilde weten. Dit had hem niet aangestaan. 'We zijn tenslotte wel getrouwd.'

Betrapt met 3-jarige dochter

De man pleegde in juli 2016 ook ontuchtige handelingen met hun dochter van drie jaar. Op een avond bracht hij het meisje naar bed. Hij werd betrapt door zijn echtgenote. De man zei op zitting tweemaal orale seks met zijn dochter te hebben gehad, omdat zijn vrouw dat niet meer wilde.

Hij heeft het vertrouwen beschaamd door drank en lust. Nee is gewoon nee Officier van justitie

'De duivel voer destijds in mij'

Alcohol speelde een grote rol tijdens de strafbare feiten. 'De duivel voer destijds in mij', zei hij op zitting. De Stadjer drinkt niet meer en zou zich bekeerd hebben tot het geloof. Volgens psychologen laat hij het achterste van zijn tong niet zien, en schetst hij een perfect huwelijksplaatje. Hij is niet eerder veroordeeld geweest voor soortgelijke feiten.

Nee is nee

Voor de officier van justitie lag er voldoende bewijs voor een veroordeling. 'Hij heeft het vertrouwen beschaamd door drank en lust. Nee is gewoon nee.'

De verdediging was het daarmee oneens. 'Er is een beeld van hun seksleven gecreëerd dat niet klopt.'

De scheiding tussen de man en vrouw loopt inmiddels. De uitspraak in de rechtszaak is over twee weken.