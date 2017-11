Wethouder stelt ultimatum in koopzondagenruzie Paddepoel

De gemeente Groningen eist van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel dat er voor 1 december een oplossing ligt voor het koopzondagenconflict.

Ondertussen zoekt de gemeente uit welke juridische mogelijkheden er zijn om af te dwingen dat winkeliers zélf mogen bepalen of ze op zondag opengaan.

Dat schrijft wethouder Joost van Keulen aan de raad. In een Algemene Ledenvergadering van de VVE zou maandag een voorstel besproken worden, maar dat ging niet door. De bemiddelaar heeft aan de gemeente laten weten dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming.

Erg belangrijk

'Wij zijn hier niet blij mee. Hoewel er langzamerhand stappen gemaakt worden naar een oplossing, mag dit niet te lang meer duren,' schrijft de wethouder. Hij heeft de eigenarenvereniging vrijdag opnieuw laten weten 'dat het voor ons erg belangrijk is dat er zo spoedig mogelijk een redelijke oplossing gevonden wordt voor de winkeliers die niet op zondag open willen. Daaraan hebben wij de termijn van 1 december 2017 verbonden.'

Dit mag niet te lang meer duren Joost van Keulen - wethouder

Ontheffing

Het voorstel zou inhouden dat kleine ondernemers een ontheffing kunnen krijgen voor het verplichte open zijn op zondag. De VVE gaat dan soepel om met die verzoeken. Toen de bemiddelaar dit begin oktober al voorlegde tijdens een bijeenkomst met winkeliers veegden die het plan direct van tafel.

Toch is dat nog altijd de koers van de bemiddelaar en de VVE. Voor de eigenarenvereniging blijft het onbespreekbaar dat winkeliers helemaal zelf mogen bepalen of ze op zondag opengaan of niet. Ze kunnen hoogstens een jaarlijkse ontheffing krijgen. Ze moeten dan wel zorgen dat hun dichte winkel geen klantonvriendelijke uitstraling heeft.

Vertraging

Volgens voorzitter Paul Beeres van de VVE komt de vertraging nu door de bemiddelaar. Die zou pas maandagmiddag met een reactie op het voorstel zijn gekomen; te laat voor bespreking tijdens de ledenvergadering. Wat de reactie is kon Beeres nog niet zeggen en bemiddelaar Koos Nauta zelf was onbereikbaar voor commentaar. 'Maar we zijn constructief in overleg,' zegt Beeres.

Twee woorden, negen letters Jimmy Dijk - SP

Direct ingrijpen

Hoe dan ook, Van Keulen geeft de strijdende partijen dus nog tot 1 december. Hij heeft de bemiddelaar gevraagd er vast voor te zorgen dat winkeliers die een ontheffing willen snel een aanvraag indienen.

CDA-fractievoorzitter René Bolle vindt het 'bijzonder dat hij nu nog moet gaan kijken wat er juridisch kan. Het speelt al meer dan een jaar.' Volgens hem moet de wethouder direct ingrijpen als er 1 december geen oplossing ligt. Ook SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is kritisch: 'Twee woorden, negen letters: duurt lang!'

Collegepartij PvdA is juist tevreden met de brief van de wethouder. 'Daaruit blijkt dat het college serieus met de materie bezig is. Misschien onderzoekt het college nu ook of we Paddepoel kunnen uitzonderen van de koopzondagen. Dat is voor ons een reële optie als ze er niet uitkomen,' zegt Jan Pieter Loopstra.

Peter Oest van Paddepoel Fietsen is er intussen helemaal klaar mee. 'Het is rekken rekken rekken en weer geen oplossing. Ik word er zo moe van.'

