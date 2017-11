De laatste keer voor Addie en Marie: 'Aan alles komt een einde'

Je zou het ze niet geven, maar Addie en Marie Speelman zijn allebei 75 jaar. En om die reden trekt het kermisechtpaar maandag in Winschoten de stekker uit hun bestaan als kermisexploitant.

'Het is mooi geweest', zegt Addie. 'Aan alles komt een einde.'

Kermisliefde

Het kermisbestaan zit al generaties lang in de familie Speelman. Addie z'n overgrootvader en grootvader stonden op de kermis. Addie zelf komt al op de kermis sinds hij in de luiers zat. Zijn vrouw Marie kent hij notabene van de kermis.

Maar hun leeftijd doet ze stoppen. Maandag komt de een na de ander afscheid nemen. 'Deze dag vergeet ik nooit weer', zegt Marie geëmotioneerd. 'De mensen behandelen ons zo fijn.'

Slechts nog gast

Maandagavond sluit hun touwtjestrektent voor de allerlaatste keer. Maar dat betekent niet dat ze nooit meer op een kermis te zien zijn, zegt Addie. Integendeel. 'Ik ga woensdag kijken op een kermis in Duitsland, als gast.'

Thuis achter de geraniums zitten is er sowieso niet bij voor het stel. 'En dan?', vraagt Marie zich af. 'De hele dag poetsen? Het is ook een keer schoon. Ik vind het wel best. We gaan er lekker op uit met de camper.'

Nieuwe generatie

'Maar er blijft altijd een Speelman op de kermis in Winschoten staan', belooft Addie. 'Mijn zoon heeft de botsauto's en mijn kleindochter staat hier met de suikerspinnen. En ons zie je hier ook nog wel eens terug, maar niet met een eigen tent.'