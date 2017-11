Wie wordt 'Kloukste Grunneger 2017'?

Vorig jaar won Willem ten Rae uit Zuidbroek. Maar wie wordt de Kloukste Grunneger van 2017? Dat zie je vrijdag 10 november op TV Noord in de finale van Klouk 2017.

In de finale spelen de winnaar van de voorjaars- en de najaarscompetitie van Klouk tegen elkaar. Winnaar van de voorjaarscompetitie is Ciska de Wind uit Bedum, met 28 punten. Wie de najaarscompetitie wint weten we woensdag, na de laatste reguliere Klouk-uitzending van dit jaar.

Donderdag zenden we een compilatie uit van de meest opmerkelijke Klouk-momenten van het afgelopen seizoen. De finale van Klouk 2017 is aankomende vrijdag direct na Noord Vandaag.

Wil je Klouk terugkijken? Klik dan hier.