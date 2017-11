Spelers FC Groningen klaar met Mimoun Mahi

Een deel van de spelersgroep van FC Groningen is de houding van aanvaller Mimoun Mahi spuugzat. Zij blijven professioneel, maar zien hem het liefst zo snel mogelijk vertrekken, aldus ingewijden tegen RTV Noord.

Dit naar aanleiding van zijn uitbarstingen tijdens de wedstrijd tegen Willem II op 20 oktober, die hem op een schorsing van twee wedstrijden kwam te staan.

De druppel

Die uitbarstingen waren de spreekwoordelijke druppel in een overvolle emmer. Daarvoor speelde er namelijk ook al het een en ander rondom Mahi. Een winterse transfer ketste af en ook in de zomer werd hij niet verkocht. Ondanks de teleurstelling van het niet doorgaan van die transfer, vorige winter, bleef zijn houding voorbeeldig.

Houding

De houding van Mahi is dit seizoen anders dan daarvoor. In wedstrijden is meer dan eens te zien dat hij voor zichzelf speelt en het teambelang laat ondersneeuwen. Dit tot grote ergernis van zijn ploeggenoten, zo geeft een deel aan. In de wedstrijd tegen Willem II kwam dit meerdere keren naar voren.

Hét incident

Het incident waarom hij uiteindelijk geschorst werd, schoot spelers echt in het verkeerde keelgat. Lars Veldwijk kampt al enige tijd met privéproblemen. Dit heeft Mahi gebruikt om zijn ongenoegen te uiten over een situatie die zich vlak voor het einde van de wedstrijd afspeelde. Deze uitingen waren zo serieus en ernstig van aard dat de honden daar geen brood van lusten, aldus sommige spelers.

Verontwaardiging

Het incident heeft ervoor gezorgd dat de spelersgroep van FC Groningen helemaal klaar is met de Marokkaans international. Lars Veldwijk is keihard geraakt en zijn ploeggenoten staan voor de volle honderd procent achter hem. Ze zijn boos en verontwaardigd. Privésituaties mogen nooit gebruikt worden als een speler het ergens niet mee eens is.

De steun van de groep was afgelopen weekend goed te zien nadat Veldwijk zijn strafschop benutte.

Afhandeling

De vraag rijst of de club Mahi harder had moeten aanpakken. Uit bedrijfseconomisch oogpunt heeft Groningen de juiste beslissing genomen. Hij is namelijk de enige speler van de eerste selectie met een mogelijke transferwaarde van miljoenen. De vraag is echter of de club tot de winterstop nu niet met een groot probleem zit.

Verdeeldheid

Dat een groot deel van de groep klaar is met Mahi, dat is duidelijk. En in deze zware sportieve tijden is een verdeelde spelersgroep alles behalve wenselijk. De spelers hebben echter aangegeven dat ze professionals zijn en alles in het werk stellen om te winnen. De groep geeft daarnaast aan dat deze situatie in het veld geen rol speelt.

Winters vertrek

Directeur Hans Nijland zei tegen Voetbal International over een winters vertrek van Mahi: 'Voor alle partijen is het het beste als het dan tot een transfer komt.' Later ontkende de directeur deze uitspraken, maar gezien de door de spelers beschreven sfeer in de groep is een vertrek van Mahi onvermijdelijk.

Geïsoleerd

Mahi zal zich nu van zijn beste kant moeten laten zien om het vertrouwen van de groep terug te krijgen. Afgelopen week trainde de vleugelaanvaller weer met de groep mee, maar van enige verbetering was nog weinig te zien. Hij stond veelvuldig alleen en had haast geen interactie met zijn ploeggenoten. Het is duidelijk dat de bal nu bij Mahi ligt.

FC Groningen

FC Groningen voelt zich niet genoodzaakt om inhoudelijk te reageren, datzelfde geldt ook voor Lars Veldwijk. Mimoun Mahi was niet bereikbaar.

