OM eist cel en behandeling voor man die broer wilde ontmannen

Een 30-jarige man uit Emmen die op het station van Groningen zijn broer bij de geslachtsdelen greep en die omdraaide, moet wat de officier van justitie betreft anderhalf jaar de kliniek in. Deze maatregel eist de officier bovenop een celstraf van 210 dagen.

Schizofreen en psychotisch

De man wordt poging tot zware mishandeling, een tweetal bedreigingen, vernieling en wapenbezit verweten. Volgens deskundigen is de Emmenaar schizofreen en psychotisch. Daardoor kunnen de feiten hem mogelijk verminderd worden toegerekend.

Kermen van de pijn

Volgens de Emmenaar had zijn broer een aandeel in de relatieproblemen tussen hem en zijn vrouw. Daarover kregen ze in augustus ruzie, en de Emmenaar dreigde zijn broer 'niet meer als man te laten leven'. Op het station greep hij zijn broers geslachtsdelen vast en draaide ze om. Ook schopte hij zijn broer. Omstanders hoorden het slachtoffer zó hard kermen van pijn, dat ze dachten dat deze het leven zou laten. Ze belden de politie en schoten het slachtoffer te hulp.

Al langer in onmin

De broers leven al langer in onmin. In mei rende de Emmenaar ook met een stok achter zijn broer aan, bij het Emmer station. Behalve een stok bleek hij ook een mes op zak te hebben. Eerder vernielde hij een deur, griste hij een broodje uit de schappen van een supermarkt en had hij een wapen op zak. Ook deze feiten nam de officier mee. 'Alleen het lezen van dit dossier gaat al door merg en been', zei hij.

Geen optie

De uit Syrië afkomstige man heeft een strafblad waar bedreigingen en geweldsdelicten op prijken. De man zit nu 98 dagen vast. Het voorwaardelijke deel van de 210 dagen celstraf moet aansluiten op de nog onbekende datum van opname in de kliniek. 'Onbehandeld de straat op is geen optie', stelde zijn raadsman.

Mogelijk beslist de rechtbank eerder over deze rechtszaak dan over twee weken, zoals gebruikelijk is.