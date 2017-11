Deel dit artikel:











Primeur: woning in Thesinge gaat tegen de vlakte (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

Het is zeker niet het eerste huis dat in Groningen bezwijkt onder de gevolgen van de gaswinning, maar voor Thesinge is het een primeur. In het dorpje onder de rook van de stad Groningen is de sloop van een woonhuis begonnen.

Geschreven door Goos de Boer

Onderzoeksverslaggever

Daar is de nodige strijd met de NAM en betrokken instanties aan vooraf gegaan. Niet veilig Het huis op een karakteristieke plek wordt met de grond gelijk gemaakt. De familie die er dertig jaar heeft gewoond, was al een poosje geleden elders ondergebracht. Het gezin voelde zich al lange tijd niet veilig in de woning.



Inmiddels hebben ze na de nodige onderhandelingen ook een akkoord over de herbouw van de woning. Het wordt een houtskelet-woning op dezelfde plaats.

Toegekeken Heel kort heeft de familie maandag toegekeken hoe de slopershamer de regie over hun ooit zo vertrouwde plekje overneemt. Ze zijn nog te emotioneel om terug te kijken op een voor hun 'vreselijke periode'.



