Dagboek invullen moet helpen bij behandeling depressies

Een dagboek invullen op je smartphone moet helpen bij het inzicht krijgen in een depressie en de behandeling daarvan. Het effect moet nu bewezen worden met een nieuw onderzoek.

800.000 euro subsidie

Voor dat onderzoek heeft het UMCG 800.000 euro aan subsidie gekregen. Dit geld gaat naar twee onderzoeksprojecten, ZELF-i en Therapi-i. Therap-i richt zich op de mensen met meer complexe problematiek en ZELF-i op mensen in de middencategorie.

Dagboek geeft realistisch beeld

Hoofdonderzoeker van Therapi-i is Harriette Riese. Samen met onder andere de behandelaars werkt ze aan dit onderzoek. Ze denkt dat het dagboek een meer realistisch beeld geeft van hoe de patiënt zich daadwerkelijk voelt.

Proefstudie positief

'De patiënt krijg een heel ander inzicht in bijvoorbeeld een week', zegt Riese. In aanloop naar dit onderzoek is er een proef gedaan met het dagboek. De onderzoeker noemt de uitkomsten hiervan positief, zowel vanuit de patiënten als de behandelaars.

Vervelende momenten overheersen

'Eén van de proefpersonen die meedeed aan de pilotstudie, gaf elke dag als ze opstond het cijfer twee voor haar stemming. Vanaf twaalf uur 's middags werd de stemming steeds beter, wat resulteerde in een beter cijfer. Maar omdat de vervelende momenten overheersten, zag ze die betere momenten minder. Door het dagboek kreeg ze daar zicht op. Als ze nu opstaat voelt ze zich nog steeds niet goed, maar heeft ze wel hoop dat het in de loop van de dag beter wordt.'

Dagboek op smartphone is nieuw

Echt nieuw is het introduceren van een dagboek niet. Ook in de psychiatrie wordt deze methode al wel gebruikt. 'Maar de introductie van de smartphone is wel nieuw. We sturen elke dag een linkje naar de patiënt met vragen die hij of zij voor die dag in moet vullen. Een effectieve manier van werken; een smartphone heeft bijna iedereen altijd bij zich', vertelt Riese.

Het uiteindelijke doel van de studie is dat de behandeling van een depressie beter en effectiever wordt. Het onderzoek duurt vier jaar.