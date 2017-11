PvdA stad: 'Provincie moet niet zo zwarte pieten'

Collegepartij PvdA in Groningen vindt het onterecht dat andere aandeelhouders van Groningen Airport Eelde de stad de zwarte piet toeschuiven.

Aanleiding is het voornemen van de stad om niet meer dan zes miljoen in Eelde te investeren. Aandeelhouders verwachten een bijdrage van twaalf miljoen van de stad.

Geld van anderen

Volgens raadslid Jan Pieter Loopstra hadden ze kunnen weten dat de stad dat niet zou doen. Er ligt een raadsbesluit uit december 2016 waarin staat dat wethouder Van Keulen op zoek zou gaan naar geld van anderen, zodat de stadse bijdrage zo laag mogelijk kon blijven. Inmiddels is er volgens aanjager Harm Post meer dan acht miljoen euro bij het bedrijfsleven gevonden. De regio Groningen Assen investeert 2,5 miljoen.

Langman-gelden

Loopstra vindt verder dat de provincie Groningen gewoon meer moet bijdragen. Er liggen volgens hem nog miljoenen uit de voormalige Langman-gelden te wachten op besteding. Dit is geld dat in het verleden door Den Haag beschikbaar is gesteld voor een snelle spoorlijn naar het westen, die er nooit is gekomen. 'De provincie mag anders beslissen, maar dan vind ik het wel erg vervelend dat ze zo met de vinger naar ons zitten te wijzen en dat het zwarte pieten nu eigenlijk al is begonnen', zegt Loopstra.

Openheid van zaken

Maandagavond spreekt wethouder Joost van Keulen met de gemeenteraad over het voornemen om zes miljoen in Eelde te steken. Dit zou achter gesloten deuren gebeuren. Maar na de berichtgeving van RTV Noord afgelopen donderdag, waarin al stond dat de stad geen twaalf zou bijdragen, kwam het college vrijdag al met openheid van zaken.

Bijeenkomst

In een brief aan de raad schreef wethouder Van Keulen toen dat het voornemen zes miljoen bedraagt en dat wat hem betreft de bijeenkomst ook openbaar is. Oppositiepartij SP had dit ook als eis gesteld onder dreiging van een motie van wantrouwen.

