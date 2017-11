Noord Vandaag: Verdachte Korrewegschutter aangehouden

De politie heeft Azim A. opgepakt. In een studentenflat aan de Duindoornstraat in Groningen trof een arrestatieteam maandagmiddag de 20-jarige man aan die ervan wordt verdacht de zogenoemde Korrewegschutter te zijn. Dat en meer in Noord Vandaag.

Aardappelschuur

In Westeremden is een van de meest karakteristieke panden afgebrand: een monumentale negentiende-eeuwse aardappelschuur. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. Henk Helmantel, behalve schilder ook inwoner van Westeremden, hoopt dat de schuur kan worden hersteld.

Wie was Ede?

Wie was Ede Staal? U weet het natuurlijk, maar weten basisschoolkinderen het ook? Binnenkort wel, als het aan Maschinka Bosman ligt. Zij ontwikkelde samen met een collega het lespakket 'De platenkoffer van Ede', om kennis over de Groninger cultuur en taal door te geven. Het pakket werd in gebruik genomen in Eenrum, maar Staal staat niet bij alle leerlingen op één...

Communisme

Honderd jaar communisme in Rusland - dat wordt ook in Oost-Groningen herdacht, in het hart van het Nederlandse communisme. Schilder Mello Schwertman vertelt geëmotioneerd over wat hem nog altijd raakt.

Klaar met Mahi

Sommige spelers bij FC Groningen zijn de houding van aanvaller Mimoun Mahi meer dan zat. In wedstrijden speelt hij dit seizoen meer voor zichzelf, ten koste van het teambelang, maar toen hij op 21 oktober teamgenoot Lars Veldwijk schoffeerde tijdens de wedstrijd tegen Willem II waren sommigen helemaal klaar met Mahi.

Vijfenzeventig jaar touwtje trekken

Addie en Marie Speelman stoppen ermee. Na maar liefst vijfenzeventig jaar in de touwtjetrektent houdt het kermisechtpaar het voor gezien, vertellen ze vanaf de Adrillen.



