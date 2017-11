Poiesz blijft in Tolbert, maar centrumplan moet op de schop

De gemeente Leek wil het centrum van Tolbert op de kop gooien. Volgens plannen kan supermarkt Poiesz uitbreiden; drie ondernemers worden verzocht te verhuizen en twaalf huurwoningen gaan tegen de grond.

De gemeente Leek heeft 200.000 euro begroot voor de plannen. Met dat geld wil de gemeente parkeerplaatsen aanleggen en groen aanbrengen.

'Ruilen' van locatie

Op de huidige locatie heeft Poiesz geen uitbreidingsmogelijkheden. Het idee is dat de supermarkt verhuist naar de andere kant van de straat. Daar is wel ruimte om uit te breiden. Op dit moment zitten daar nog een snackbar, kegelcentrum, bakkerij en twaalf huurwoningen.

De gemeente Leek zal deze ondernemers verzoeken om hun onderneming te verplaatsen naar het huidige pand van de Poiesz.

Woningcorporatie akkoord

Woningcorporatie Wold & Waard is eigenaar van de twaalf huurwoningen. Zij is al akkoord met de plannen, omdat de twaalf woningen zijn verouderd. Die mogen dus gesloopt worden.

De bewoners van de woningen krijgen maandagavond te horen dat zij hun woning moeten verlaten. Ter compensatie krijgen zij circa zesduizend euro mee en worden nieuwe woningen toegewezen. Waar dat zal zijn, is nog onbekend.

Geschiedenis

De Poiesz in Tolbert heeft al jaren de wens om uit te breiden. Toen bleek dat dat niet kon op de huidige locatie, maakte de supermarkt plannen om te verhuizen naar de rand van het dorp. Ondernemers waren daar fel op tegen. 'Dit is een doodsteek voor het centrum', werd toen gezegd door ondernemer Anne Heerke Lourens.

De gemeente is vervolgens met dorpsvereniging Oldebert en Poiesz om tafel gegaan om tot een oplossing te komen. Vervolgens zijn de gemeente en de supermarkt verder in overleg gegaan. Daar is dit concept uit voort gekomen. 'Dit is een win-winsituatie', zegt wethouder Karin Dekker. 'De supermarkt kan behouden blijven en wij geven het dorp een kwaliteitsimpuls.'

Afhankelijk

De gemeente wil voor 1 april 2018 definitief weten of de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Zij lijkt daarmee vooral afhankelijk van de drie ondernemers. Zij moeten bereid zijn om te verhuizen naar het pand van de Poiesz.

