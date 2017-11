Hier hield Azim A. zich schuil

De schuilplaats van Azim A. was een bende (Foto: Peter Steinfort / RTV Noord)

Tassen vol kleding, stapels dozen en een flinke wietlucht. Kamer 115 in een studentenflat aan de Duindoornstraat waar verdachte Azim A. zich schuilhield was nagenoeg onbewoonbaar.

'Je vraagt je af hoe hij hier al die tijd heeft kunnen verblijven', zegt RTV Noord-verslaggever Peter Steinfort, die de woning bezocht. Azim A. werd hier maandagmiddag opgepakt in verband met de schietpartij aan de Korreweg op 15 oktober.

Verlaten flat

De kamer bevindt zich op de begane grond van een vrijwel verlaten studentenflat. Het gebouw staat leeg omdat het binnenkort gerenoveerd wordt. Het handjevol studenten dat er nu nog woont, moet er binnenkort uit.

Inval

De politie viel zijn woning van twee kanten binnen. Dat gebeurde in een mum van tijd. Eén groep agenten ramde de voordeur in terwijl een tweede team via de achterzijde het gebouw binnenkwam. De verdachte werd uiteindelijk aan de achterkant uit zijn woning gehaald.

Meerdere schuilplaatsen?

Overigens staat het niet vast dat Azim A. zich sinds de schietpartij verschool in de flat. Mogelijk heeft hij meerdere schuilplaatsen gehad. De politie is daar een onderzoek naar gestart.

