'De strijd om erkenning van de schade heeft maar liefst 1484 dagen van onze kostbare tijd geroofd.'

Sportschoolhouder Joop Aukes uit Delfzijl heeft tot op de dag uitgerekend hoe lang de zaak hem al bezighoudt. Hij voert al jaren een bittere strijd met de NAM om erkenning van de schade aan zijn bedrijfspand.

Jarenlang krijgt de ondernemer geen poot aan de grond, maar nu is er dan toch licht aan het einde van de tunnel. De Arbiter Bodembeweging heeft hem in het gelijk gesteld. Vrijwel alle schade aan zijn sportschool Imperial moet worden vergoed.

Minimaal drie ton

Daarbij gaat het minimaal om drie ton, zo is berekend. Toch is het pleit nog niet helemaal beslecht.

Zo moet hij nog in de slag over de aanpak van het schadeherstel. En ook dat wordt nog wel een gevechtje, schat de sportschoolhouder in.

Gezondheid geleden

'Je moet het zo zien. De oorlog is gewonnen, maar de strijd is nog niet helemaal gestreden. Maar we hebben daar nu weer nieuwe energie voor. Eindelijk gerechtigheid. Heerlijk.'

Door hel gegaan

Aukes en zijn gezin zijn de afgelopen jaren door een hel gegaan. 'Zo'n gevecht vreet je helemaal op. Het dreigde me ook nog eens mijn bedrijf te kosten. Ook mijn gezondheid heeft er zwaar onder geleden. Ik heb echt professionele hulp moeten zoeken om me staande te kunnen houden in deze ellende.'

Maar dankzij de uitspraak van de arbiter is het zonnetje weer wat gaan schijnen in de veel geplaagde ondernemersfamilie. 'Het was lange tijd één groot zwart gat. Nu kunnen we eindelijk weer vooruit kijken. Dat is een enorme opluchting.'

