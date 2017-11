Auto stort van viaduct op A7, geen gewonden

Door een wonder raakte er niemand gewond (Foto: Jeroen Bos / 112 Groningen)

Bij Winschoten is maandagavond een auto vanaf een viaduct de A7 beland. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Een rijbaan van de snelweg is in de richting van Duitsland afgesloten voor verkeer.

Wonder

De auto reed op het viaduct dwars door de vangrail heen en kwam op de onderliggende weg terecht. hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens de politie is het 'een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen'.

De twee inzittenden zijn ter plaatse nagekeken door de hulpdiensten. De auto mag als verloren worden beschouwd.

Verkeershinder

Rijkswaterstaat is bezig met herstelwerkzaamheden aan de weg en de kapotte vangrail. Daardoor kan het verkeer nog de hele avond hinder ondervinden.