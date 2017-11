Zorgen om je buren? 'Dan moet je anoniem kunnen melden'

Maak je je zorgen om je buurman? Dan kun je dat niet anoniem melden in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. En daar moet verandering in komen, vindt de SP, die met een voorstel komt om anoniem melden mogelijk te maken.

'Ik doel dan bijvoorbeeld op de vrouw die zich zorgen maakte om haar buurvrouw. Nadat ze dit aan het sociaal wijkteam had gemeld, kwam ze in een confronterend gesprek tegenover die buurvrouw te zitten. Daar was ze niet blij mee', geeft fractievoorzitter Martine Feenstra-Jansen als voorbeeld.

De partij constateert dat inwoners soms behoefte hebben om anoniem een melding te doen van zaken in hun omgeving waarover ze zich zorgen maken. 'We hebben drie meldingen gehad. Dit klinkt misschien als weinig, maar in onze gemeente is dit veel. En niet iedereen vindt de gang naar een politieke partij, dus het kunnen er meer zijn.'

De sociale teams hebben op dit moment het beleid dat ze niet reageren op anonieme meldingen. 'En dat is jammer, want er kan veel waardevols tussen deze meldingen zitten', zegt Feenstra-Jansen.

De fractievoorzitter geeft toe dat deze aanpak wel wat meer tijd kost voor de sociale teams, zij moeten namelijk elke melding nauwkeurig bekijken. 'Maar ik denk niet dat er ineens veel meer meldingen binnenkomen. Maar het is wel van groot belang om ze te bekijken.'

Het voorstel van de SP is van tafel geveegd door de overige raadspartijen. Ze vinden de motie sympathiek, maar nog niet volledig uitgedacht. Zo noemt GroenLinks dat de motie niet veel toevoegd aan het beleid op dit moment.

Joke de Jonge van de PvdA vindt dat het voorstel niet op het juiste moment komt. 'Dit is de laaste raad voor de herindeling, hoe moeten we de uitvoering van de motie nog controleren als we deze goed zouden keuren?'

Feenstra-Jansen vind het jammer dat de motie niet aangenomen is, 'maar ik ben wel blij dat ik het onderwerp bespreekbaar heb gemaakt.'

