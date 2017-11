Lopsters gaan er toch iets minder op vooruit

Een kleine winstwaarschuwing uit de gemeente Loppersum. Het gemeentebestuur liet vorige maand weten dat de belastingen voor huishoudens met gemiddeld 3 procent dalen, maar dat blijkt een procentpunt minder te zijn.

Het gaat om de zogenoemde pakketbelasting: rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (ozb).

Diftar

Wethouder van financiën Rudi Slager heeft het voordeeltje van enkele tientallen euro's naar beneden bijgesteld naar 2,1 procent. Dat komt volgens hem door de invoering van diftar.

'Volgend jaar betalen Lopsters per afvalzak. Daarmee kun je als huishouden geld besparen, maar het is wel even wennen. Daarom zijn we het eerste jaar voorzichtig. We gaan ervan uit dat mensen na verloop van tijd door afval beter te scheiden nog meer kunnen besparen', aldus Slager.

Financieel gezond

De gemeenteraad van Loppersum ging maandagavond desalniettemin akkoord met de begroting. De gemeente staat er goed voor. Zo is de begroting voor komend jaar sluitend en verwacht de gemeente in de daaropvolgende jaren een plus van enkele tonnen.

Dit weekend krijgen huishoudens in Loppersum namens de gemeente een krant in de brievenbus over diftar met informatie over het nieuwe systeem en tips om geld te besparen.

Lees ook:

- Lopsters moeten gescheiden afval ook gescheiden betalen

- Niet alle Lopsters kregen uitnodiging voor gratis biobakje

- Lopsters gaan per kilo afval betalen

- 'Zorgen over invoering betaald afvalsysteem'