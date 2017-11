Mogelijk goedkoper parkeren voor gehandicapten in Loppersum

De gemeente Loppersum wil het tarief voor een gehandicaptenparkeerkaart verlagen. Gehandicapten betalen nu nog 170 euro. Daarmee is het één van de duurdere gemeenten van Nederland.

In Appingedam betalen gehandicapten bijvoorbeeld 39 euro. In Delfzijl is dat 121.

Honderd euro duurder

Volgens de ChristenUnie staat Loppersum 'extreem hoog' op de lijst, gezien het landelijk gemiddelde van 77,50 euro.

Kostendekkend

Wethouder Rudi Slager gaf maandagavond aan dat de parkeerkaart op dit moment kostendekkend is. 'Maar aangezien het een kleine groep mensen betreft, kunnen we besluiten om het niet kostendekkend te maken. Dan legt de gemeente er iets bij.'

Later dit jaar wordt duidelijk of en met hoeveel de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart in Loppersum naar beneden gaan.