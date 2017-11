Roep naar Den Haag: 'We kunnen geen statushouders meer opvangen'

De opvang van statushouders in Noord-Groningen staat zwaar onder druk. Woningcorporaties trekken aan de bel, omdat er geen huizen beschikbaar zijn vanwege de aankomende versterkingsoperatie.

Volgens burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum is de druk zo hoog dat gekeken moet worden of de aardbevingsgemeenten de komende jaren geen statushouders hoeven te huisvesten.

Voor een paar maanden

Loppersum moet jaarlijks zo'n zestien vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak geven. Dat is volgens Rodenboog tot nu toe wonder boven wonder gelukt, maar dat wordt snel anders.

Leegstaande woningen worden steeds vaker ingezet als wisselwoning, waardoor statushouders buiten de boot vallen. Ook de versterking zelf zorgt voor problemen: 'Woningcorporaties krijgen nu de keuze voor versterking of sloop/nieuwbouw. Dan ga je geen kwetsbare mensen voor een paar maanden een huis geven, waarna ze eruit moeten vanwege de versterking', zegt Rodenboog.

Geen taakstelling

Volgens de burgemeester is het ook niet mogelijk om particuliere huurwoningen in te zetten voor de huisvesting van statushouders, omdat hier te weinig van zijn. Daarom wil hij dat gemeenten in Noord-Groningen hun taakstelling tijdelijk niet hoeven na te komen.

'Het is misschien beter om nu even tegen het Rijk te zeggen: blijf even bij ons weg. Jullie leggen ons iets op waar we niet aan kunnen voldoen vanwege die gigantische versterkingsoperatie. Daar hebben we alle ruimte voor nodig.'

Provincie

Rodenboog gaat samen met andere gemeenten op korte termijn in gesprek met de provincie om het probleem aan te kaarten.

