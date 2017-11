Deel dit artikel:











Gloednieuw asfalt A28 blijkt te glad Werkzaamheden aan de A28 (Foto: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat moet opnieuw aan de slag met het wegdek van de A28 tussen De Punt en Haren. In de afgelopen maanden is het asfalt al vernieuwd, maar uit metingen blijkt dat de nieuwe laag asfalt te glad is.

Omdat het asfalt te glad is, is de maximumsnelheid op een deel van de weg al tijdelijk verlaagd naar 90 kilometer per uur. Opruwen Maandagnacht is Rijkswaterstaat begonnen met het wegdek 'op te ruwen' met speciale machines. Ook dinsdagnacht gaat dat gebeuren. Als dit goed lukt, kunnen automobilisten straks gewoon weer 130 kilometer per uur rijden tussen Haren en De Punt. Weinig overlast Het verkeer heeft weinig overlast van de werkzaamheden. Wel zijn enkele afritten tijdens de werkzaamheden korte tijd - een kwartier - afgesloten. Lees ook: - Steenslag door de A28? Rijkswaterstaat stuurt je door

