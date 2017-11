Waar ligt de krabber? Eerste nachtvorst is gemeten

Voor het eerst dit najaar heeft het gevroren in onze provincie. Afgelopen nacht was het 0 tot -3 graden.

Vorig jaar begon het winterse weer in onze provincie een dag later. Op 8 november gingen toen de eerste strooiwagens de weg op. Er viel die dag ook hagel en natte sneeuw.

-3 graden

Op het KNMI-meetpunt Woensdrecht zakte de temperatuur maandagavond om negen uur op gewone meethoogte van 1,5 meter naar min 0,3 graden, meldt Weeronline. In de nacht daalde het kwik naar -3 graden. In enkele provincies, vooral in het oosten en het midden van het land, zijn strooiwagens de weg opgegaan.

In de nacht van zondag op maandag was er op veel plaatsen in ons land al sprake van nachtvorst op 10 cm hoogte.

