Deel dit artikel:











Man raakt onwel door koolmonoxide in huis (Foto: Dennis Venema)

Een bewoner van de Johan Willem Frisostraat in Groningen is maandagnacht onwel geworden door een te hoge concentratie koolmonoxide in huis. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Uit voorzorg zijn ook de overige drie gezinsleden voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de cv-installatie uitgeschakeld en de woning geventileerd. Woningcorporatie De Huismeesters, de eigenaar van de woning, zegt in een reactie de ernst van de situatie te onderkennen. De ketel is dinsdagmorgen gecontroleerd en functioneert volgens De Huismeesters goed. 'Het verhoogde koolmonoxidegehalte is te wijten aan externe factoren waar De Huismeesters geen invloed op heeft', aldus de woningbouwvereniging.