Wijkraad Maarswold Actief houdt ermee op

De Wijkraad Maarswold Actief stopt ermee. Reden voor het einde is een gebrek aan mankracht, zo zegt een woordvoerder namens de gemeente Stadskanaal.

De wijkraad was de afgelopen jaren actief in de wijk Maarswold, maar dat valt nu weg. De gemeente Stadskanaal wil de buurt over ontwikkelingen blijven informeren. Dat gebeurt via een gezamenlijke nieuwsbrief, die ook wordt opgesteld door woningcorporatie Lefier en stichting Welstad.

Het restant van de rekening van stichting Maarswold Actief wordt teruggestort naar de gemeente. Het gaat om zo'n zesduizend euro.