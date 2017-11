Waterstoftankstation Chemiepark is een stapje dichterbij

De aanleg van de leiding voor het waterstoftankstation op het Chemiepark in Delfzijl is begonnen. De leiding komt tussen AkzoNobel en het tankstation en voorziet twee waterstofbussen van Qbuzz van energie.

Voorheen konden die bussen alleen terecht bij waterstoftankstations in Rotterdam of Helmond. Daar moesten de bussen op een oplegger naar toe worden gebracht. Later kwam er een tussenoplossing door de bussen te tanken bij het waterstoftankstation van de Milieudienst in Stad.

Proef van vijf jaar

Het tankstation in Delfzijl moet 11 december klaar zijn. AkzoNobel levert de waterstof. Het gaat om een proef van vijf jaar en wordt gefinancierd door het OV-bureau, Provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees ook:

- Waterstofbussen gaan niet meer naar Helmond om te tanken

- Groningse waterstofbussen moeten naar Helmond om te tanken

- Provincie krijgt ruim acht ton voor duurzame waterstofbussen