Deel dit artikel:











Taxibedrijf BIOS-groep weer de dupe van telefoonstoring

De telefooncentrale van taxibedrijf BIOS-groep in Groningen werd dinsdagochtend getroffen door een storing. Daardoor konden klanten de centrale niet bereiken en geen ritten bestellen via het normale nummer. De oorzaak was een storing bij Telfort.

Het taxibedrijf vervoert zo'n zestienduizend WMO-klanten. Gerard van Tamelen van de BIOS-groep: 'Op een dinsdag hebben we normaal gesproken zo'n negenhonderd ritten. Hoe groot de schade nu is weten we niet, maar het lijkt mee te vallen. Toch zullen er klanten zijn die gedupeerd zijn.' In juli en augustus had het bedrijf ook met twee storingen in korte tijd te maken. Lees ook: - Taxibedrijf BIOS-groep kampte opnieuw met storing

- Storing bij Taxibedrijf BIOS-Groep is opgelost (update)