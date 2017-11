Azim A.: een 22 dagen durende klopjacht

De vermoedelijke Korrewegschutter Azim A. bleef 22 dagen uit handen van de politie. Wat gebeurde er tussen de nachtelijke kogels van A. en de inval in kamer 115? Een tijdlijn van de klopjacht.

15 oktober - De schietpartij

Zondag 15 oktober, tien over vijf 's ochtends. Het is rustig op de Korreweg. Een 21-jarige student fietst terug vanuit het uitgaanscentrum naar huis. Als hij bij het Bernoulliplein is, wordt hij opgehouden door drie licht getinte mannen van begin twintig.

De drie vragen hem of hij wat wil drinken en gaan om hem heen staan. Hij wil niet. Plots hoort hij een knal. Hij is beschoten, maar vlucht. Dan wordt er nog vier keer op hem geschoten. De kogel die hem in zijn rug raakt verandert zijn leven. Hij is blijvend verlamd. Een fietser die in buurt is schiet hem te hulp. Het lijkt erop dat de 21-jarige student een willekeurig slachtoffer was. Verkeerde plek, verkeerde moment.

De drie mannen vluchten: één rent weg, de ander vertrekt per fiets en de derde rijdt weg in een groene Mazda Premacy.

Eerste verdachte gepakt

Kort na de schietpartij wordt de eigenaar van de groene Mazda in de auto gearresteerd bij het Noorderstation in de stad. Het gaat om een 19-jarige Stadjer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

17 oktober - Opsporing verzocht

De politie wil meer weten over het trio dat betrokken was bij de schietpartij. In een uitzending van Opsporing Verzocht besteedt de politie aandacht aan de zaak. Er komen veertien tips binnen over de zaak.

20 oktober - Tweede verdachte

Een 20-jarige Stadjer wordt opgepakt. Hij is de tweede verdachte voor de schietpartij. De politie is ondertussen nog op zoek naar de derde verdachte. Zijn identiteit is bij de politie bekend.

24 oktober - Laatste kans

Het geduld van de politie raakt op. De derde voorvluchtige verdachte krijgt de kans zich voor 20:30 te melden. Dat doet hij niet. Tijdens een tweede uitzending van Opsporing Verzocht maakt de politie maakt zijn voor- en achternaam bekend. Een foto van de 20-jarige Azim A. wordt verspreid.

25 oktober - Azim A. in het buitenland?

De politie denkt dat Azim A. de schutter is. Waarom de politie dat denkt zeggen ze niet. De politie houdt er rekening mee dat A. in het buitenland zit, want hij is van Turkse komaf. De politie heeft nu geen idee waar A. kan zijn , maar 'de zaak zit niet vast'. A. staat nu op de internationale opsporingslijst.

RTV Noord weet de hand te leggen op camerabeelden waarop de schietpartij is vastgelegd. Op de beelden zijn de verdachten niet te zien, maar is wel te horen hoe er vijf keer achter elkaar wordt geschoten.

26 oktober - Inval

De politie doet donderdagavond een inval met een arrestatieteam in een woning aan de Antillenstraat in Groningen. A. wordt niet gevonden.



27 oktober - Lookalike twee keer opgepakt

Ook wordt duidelijk dat de politie al eens een inval bij A. deed. Dat gebeurde na een melding van bedreiging. In zijn huis troffen agenten een gaspistool en knalpatronen aan.

Timor Ivanov wordt twee keer opgepakt omdat hij wordt aangezien voor Azim A. Hoewel Ivanov uit Oost-Europa komt, en A. uit Turkije lijken de twee op elkaar.

29 oktober - Nog een inval

De politie doet een inval bij een woning aan de Zaagmuldersweg in Groningen. Er is veel onduidelijk rond deze inval. De politie wil niet bevestigen dat de inval te maken heeft met de zoektocht naar Azim A., maar ontkent het ook niet.

1 november - Twee verdachten vrij

De 19-jarige en de 20-jarige verdachten uit Groningen worden vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie wísten de twee niet dat er zou worden geschoten. Ze blijven nog wel verdachte in het onderzoek.

6 november - Azim A. is gepakt

Tussen kleding, stapels dozen en een flinke wietlucht wordt Azim A. gearresteerd. De politie valt een woning in de studentenflat Selwerd 3 aan de Duindoornstraat van twee kanten binnen. Een groep agenten ramde de voordeur, terwijl een tweede team via de achterkant naar binnen komt. Ze gingen daarbij overigens zo stil te werk dat bijna niemand de inval bemerkt had, ook de studenten niet die in de flat wonen.

In de woning waren ook twee andere mensen aanwezig. Zij werden ook aangehouden. Volgens de politie zijn er tot arrestatie elke dag invallen gedaan.

