Renovatie Schermdijk Delfzijl is jaar eerder klaar dan verwacht (update) De schermdijk bij Delfzijl (Foto: Groningen Seaports)

De renovatie van de Schermdijk in Delfzijl is een jaar eerder afgerond dan verwacht. De nieuwe steenbekleding op de bestaande asfaltlaag zou eigenlijk pas in de herfst van 2018 klaar zijn, maar het project is nu al afgerond.

Volgens woordvoerder Marie-Lou Gregoire van Groningen Seaports komt dat doordat de aannemer er in is geslaagd de werkzaamheden sneller uit te voeren dan vooraf verwacht. Natuur 'Dat betekent goed nieuws voor ons, voor de aannemer, maar ook voor de natuur. Vogels kunnen een jaar eerder weer naar het broedgebied dat in de buurt is.' Erosie De steenbekleding is over een lengte van 3,5 kilometer aangebracht. Zo is de dijk beschermd tegen erosie door getijden en golfslag. De klus kostte ruim zes miljoen euro.

Vijftig jaar oud De Schermdijk, waar tegenwoordig windmolens van Eneco op staan, werd ongeveer vijftig jaar geleden aangelegd. De dijk schermt het Zeekanaal en de havenmondig af van de Waddenzee. Het is voor het eerst dat de dijk grondig is gerenoveerd. Lees ook:

