'Gelling hoopt terug te keren als wethouder'

Peter Gelling wil deze raadsperiode terugkeren als wethouder in Stadskanaal. Dat zegt raadslid Erik Bieze van GemeenteBelangen, de partij waarvoor Gelling in het college zit.

Gelling was dit jaar al geruime tijd ziek. Na het zomerreces probeerde Gelling zijn werk te hervatten, maar hij kreeg na enkele weken een terugslag. De GemeenteBelangen-wethouder is opnieuw ziek.

Geen zoektocht

'Hij heeft zich niet als zodanig ziek gemeld, zodat we op zoek moeten naar een vervanger', zegt Bieze. 'Hij hoopt nog terug te keren.'

Gelling is niet de enige Knoalster wethouder die ziek is. Goziena Brongers (CDA) stond noodgedwongen haar taken af. In haar plaats is Jan Bessembinders tijdelijk benoemd.

Lees ook:

- Jan Bessembinders geïnstalleerd als wethouder

- Stadskanaal mist voorlopig twee wethouders