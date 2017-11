Asscher komt naar Midden-Groningen, maar Westerwolde wil 'm niet hebben

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher komt naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen in aanloop naar de herindelingsverkiezingen van 22 november. Saillant detail: de PvdA in die andere herindelingsgemeente, Westerwolde, moet juist niets van de komst van Asscher - of welk landelijk PvdA-kopstuk dan ook - hebben.

Lokale partij

'Wij willen uitdragen dat we een lokale partij zijn, en echt voor Westerwolde staan', zei Stienus Melis, die achter lijsttrekker Wietze Potze op de PvdA-lijst voor Westerwolde staat eerder. 'Daar past naar onze mening niet bij dat je landelijke kopstukken gaat uitnodigen.'

Maar campagnecoördinator Anja van Duren van de PvdA in Midden-Groningen staat daar heel anders tegenover. 'Als PvdA ben je gewoon afhankelijk van de landelijke politiek. Je kunt dat niet los van elkaar zien.'

Landelijke kopstukken

'Bovendien hebben we in Midden-Groningen compleet andere problemen dan in Westerwolde. Neem de aardbevingsproblematiek. Wij vinden het belangrijk dat mensen daarover in gesprek kunnen. Daarom komt komende zaterdag ook oud-minister Jeroen Dijsselbloem naar onze nieuwe gemeente.'

Ook andere partijen nodigen 'landelijke kopstukken' uit om mensen over te halen op hun partij te stemmen. Zo komt Emile Roemer (SP) op 17 november naar Midden-Groningen.

Meetup

GroenLinks nodigde begin oktober Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren al uit voor een debat over de gaswinning. Jesse Klaver komt op 20 november voor een 'meetup' naar het noorden, zij het in (herindelingsgemeente) Leeuwarden.

Op 12 november geeft Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) een lezing in Sellingen. Een dag eerder komt Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) naar Midden-Groningen. D66 in Westerwolde heeft geen landelijke kopstukken uitgenodigd.

Spagaat

Voor het CDA komt Anne Kuik op 18 november naar die herindelingsgemeente. Bij het CDA zitten ze overigens in dezelfde spagaat als bij de Partij van de Arbeid: 'We willen de lokale politiek niet teveel naar 'het landelijke trekken', zegt Wilt Meendering, die op de tweede plaats op de CDA-kieslijst staat.

De ChristenUnie nodigt op 18 november in beide herindelingsgemeenten Stieneke van der Graaf uit. Zij is sinds 31 oktober het nieuwste ChristenUnie-kamerlid omdat partijgenoot Carola Schouten vicepremier en minister van Landbouw werd.

Roadshow

De VVD komt in aanloop naar de verkiezingen met een roadshow. Tijdens deze rit door de provincie doet de VVD zowel Westerwolde als Midden-Groningen aan, en stopt de partij ook in het Westerkwartier, dat in 2019 als nieuwe gemeente ontstaat. 'In die roadshow maken landelijke VVD-ers hun opwachting, maar het is nog niet bekend wie', zegt de Westerwoldse lijsttrekker Beertje Wijnholds.

