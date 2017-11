Deze Dag: Er gaat niets boven Groningen

Groningen is ver weg, en er wonen stugge mensen. Dat beeld heeft de rest van Nederland en dat moet veranderen, vinden Groningse beleidsmakers en bestuurders. Een reclamebureau bedenkt de slogan 'Er gaat niets boven Groningen'. De campagne begint op deze dag in de geschiedenis, 8 november 1989.

De kans is groot dat wie de slagzin leest, er onwillekeurig het sonore stemgeluid van Henk Vonhoff bij hoort. Zijn stem is onlosmakelijk met de slogan verbonden. Als de commissaris in 1991 het NOS Journaal verwijt nooit naar evenementen buiten de Randstad te kijken, zoekt radiomaker Hans Zoet contact met de verongelijkte Vonhoff. Hij mag voortaan elke zaterdagochtend in het programma 'Sugar in the Morning' luisteraars wijzen op al het moois dat onze provincie te bieden heeft.

De goed beluisterde rubriek begint met 'Goedemorgen, hier is Groningen'. Na een gloedvol betoog over bijzondere Groningse produkten, d'Olle Grieze of de Zeehondencreche, sluit de commissaris consequent af met 'er gaat niets boven Groningen'. Al snel wordt zijn stem geleend om voortaan ook de boodschap van de campagne te onderstrepen.

Onder leiding van professor Piet Pellenbarg peilt een groep studenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen om het jaar het effect van de campagne. In de beginjaren kantelt het beeld van Groningen, waar zo weinig te beleven zou zijn, al snel. En het cliché van de stugge Groninger klopt ook al steeds minder, zo blijkt uit het onderzoek. De toon wordt gezet in het allereerste filmpje, waarin ruimtewezens landen op aarde. Het is een mooie wereld waarin ze zijn beland. Ze ontmoeten uiteindelijk een vriendelijke jongeman die spontaan roept: 'Welkom in Groningen!'. Voor de eerste maal is de afsluiter: 'Er gaat niets boven Groningen'.

Onze buurprovincie prijst zichzelf aan met 'Drenthe doet wat met je'. Volgens experts 'een vergetelijke slagzin'. De Groningse variant is sterker, omdat je een fractie van een seconde moet nadenken over de dubbele betekenis van 'boven'. De zin activeert de hersenen en dat bevordert het onthouden. Niettemin vindt Max van den Berg als hij de nieuwe commissaris wordt, dat het na bijna twintig jaar tijd is voor een andere strijdkreet.

Hij bedenkt 'Groningen, de energieke provincie'. Die slogan is hier en daar daadwerkelijk toegepast. Toch wint op het provinciehuis het kamp dat de oude slogan onovertroffen vindt. De toekenning in 2007 van een bronzen Effie, de prijs voor effectieve reclame, is daarbij een forse steun in de rug.

De onderscheiding wordt mede toegekend, omdat uit berekeningen van het toegenomen aantal overnachtingen in Stad en ommeland blijkt, dat mede dankzij de campagne een netto economische winst van negentig (!) miljoen euro achterblijft in de kassa's van Groningse ondernemers.

Tegenwoordig zijn er aanpassingen gedaan om de campagne eigentijds te houden. De stem van Vonhoff klinkt alleen nog in ons hoofd. Maar de slogan blijft onveranderd 'Er gaat niets boven Groningen', zoals die 28 jaar geleden werd gelanceerd, op deze dag in de geschiedenis.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.