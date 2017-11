Rondje Groningen: Vuurwerk-onruststokers in Stad

Vandaag in Rondje Groningen, ons weekdagelijkse artikel met de opvallendste berichten uit Stad en Ommeland: Spaanse man lacht zich suf om de NAM en Hans Alders.

1) Vuurwerk(onrust)stokers in Groningen

Bijzonder. Het YouTube-account PyroteamDelft vraagt haar 54.000 abonnees waar ze vuurwerk moeten afsteken. En doen dat dan met iedereen in de buurt. Afgelopen weekend was het de beurt aan Groningen. 'Het is druk! Ik verwacht dat de politie meteen komt.'

2) Vol in de mist

Onze weervrouw Harma heeft het ook wel eens mis. Als ze even na tien uur op Radio Noord verkondigt dat de mist wegtrekt... wordt de stad Groningen er juist door overrompeld.

3) Spaanse NAM-manager lacht zich suf om Kamp

Onder deze Spaans-Mexicaans-Braziliaanse man - hij wordt voor alles aangezien - worden steeds ondertitels gezet waardoor hij zo hard zou moeten lachen. Nu krijgt hij de gedaante van een NAM-manager. En daarin krijgt iedereen ervan langs. Van Kamp tot Alders tot... Nijmegen.

4) De eerste politieke video van Midden-Groningen

De eerste regionale verkiezingen komen eraan, in Westerwolde en Midden-Groningen. Lokale verkiezingsvideo's worden regelmatig beschimpt op sociale media vanwege de 'kwaliteit' ervan. CDA Midden-Groningen valt vooralsnog weinig uit te lachen.

5) Tien minuten Adrillen

Harry en Dexter gaan de provincie door om sfeeropnames van evenementen te maken. Gisteren was Harry op de Adrillen en Winschoten - en schoot deze tien minuten lange impressie.

6) Boef belt 112

Gertjan Haaijer vindt 112 Groningen de mooiste site van het internet. Mede door dit soort koppen:

7) Zeg euh...

Wat vinden Groningers eigenlijk het mooist aan zichzelf?

8) Deze dame weet meer over stad Groningen dan jij

Want deze dingen heb je nog niet gezien. Of je hebt er nog niet bij stilgestaan.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Echt waar