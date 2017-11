Deel dit artikel:











Drie weken geen auto's op kruising Wilhelminakade (Foto: Gemeente Groningen) (Foto: Google Streetview)

Rijd je regelmatig over de kruising tussen de Wilhelminakade en de Prinsesseweg in Groningen? Houd er dan rekening mee dat de kruising de komende tijd voor auto's afgesloten is.

Dat komt omdat er drie weken lang werkzaamheden op de kruising worden uitgevoerd. Daarna moet de kruising, bekend van Jumbo en de Watertoren, voorrang bieden aan fietsers. Nieuwe situatie Fietsers komen uit de richting van Vinkhuizen, het stadscentrum of de Zernike Campus. In de nieuwe situatie wordt de kruising een rotonde voor fietsers, maar niet voor automobilisten: Wel fietsers en voetgangers De werkzaamheden beginnen op maandag 13 november en duren naar verwachting tot 1 december. Automobilisten zullen borden voor een omleidingsroute zien. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de kruising, maar worden om het wegvak heen geleid. De gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar houden op 9 november van 18.30 tot 20.00 uur een bijeenkomst over de werkzaamheden en nieuwe situatie, in buurtcenturm Tuinpad. Lees ook: - Hekken houden fietsers niet (meer) tegen op Prinsesseweg

