Wat moet er gebeuren met winkelcentrum Autorama in Veendam?

Er moet kritisch gekeken worden naar de functie van winkelcentrum Autorama in Veendam. Dat zegt Joseph Kremer, de nieuwe voorzitter van winkeliersvereniging Ondernemers Veendam-Centraal (OVC).

Volgens Kremer maakt het overdekte winkelcentrum Autorama het de centrumwinkeliers moeilijk.

'Wij denken dat het kleiner maken van het winkelcentrum van belang is', stelt hij. 'Van Autorama kunnen we niet veel vinden, we hebben er last van, het is er. Wij zouden graag een besluit genomen zien worden met de vraag: wat is nou winkelgebied?

Te grote concurrent

Kremer geeft aan dat Autorama momenteel te groot is als concurrent naast het centrum. 'We hebben met het centrum een kernwinkelgebied, Autorama staat omschreven als een wijkcentrum. Maar momenteel is het veel meer dan een wijkcentrum. En daar moeten we kritisch met elkaar naar kijken.'

De nieuwbakken voorzitter is blij met de investeringen die de gemeente Veendam in het centrum wil verrichten. Het gaat om 1,5 miljoen euro om het Raadhuisplein en het Veenlustplein op te knappen.

Stimuleringsfonds

Naast die investeringen wordt er in Veendam gekeken naar een stimuleringsfonds. Samen met de gemeente, vastgoedeigenaren, MKB Noord en de Rabobank is er een plan ontwikkeld die onder meer beschrijft dat ondernemers in buitengebieden worden gestimuleerd te verhuizen naar het centrum. De gemeente is voornemens daar geld voor vrij te maken.

Volgens Kremer past Autorama in de huidige vorm niet in die lijn. Hij wil met de ondernemers die in Autorama zitten in gesprek om die ontwikkelingen te bespreken. Ook wil hij met deze ondernemers bespreken of een plek in het centrum van Veendam een optie is.

Investering respecteren

Wethouder Henk Jan Schmaal is het deels eens met Kremer, maar vindt ook dat de investering die eigenaar Bun Vastgoed in Autorama heeft gedaan, gerespecteerd moet worden.

'Autorama is een wijkwinkelcentrum en is qua vierkante meters veel te groot', laat hij weten. 'Twintig jaar geleden had de gemeente de kans om in te grijpen, dat is toen niet gebeurd. Nu is een commerciële partij eigenaar, dat moet je ook respecteren.'

'Energie in huidige centrum stoppen'

Volgens Schmaal heeft het geen zin om de oude discussie over de functie van Autorama te heropenen. 'We kunnen onze energie beter in het huidige centrum stoppen, om te kijken hoe we dat mooier kunnen maken. Dat levert in mijn ogen meer op.'

