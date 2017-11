'Hoogste punt' Groninger Forum gevierd met... Friese vlag? (update)

Het is een goed gebruik onder bouwers en projectontwikkelaars: de vlag hijsen als het hoogste punt van een gebouw is bereikt.

In het geval van het veelbesproken Groninger Forum is dat echter geen Groningse vlag geworden, of een Nederlandse. Nee; in plaats daarvan prijkt er een Friese vlag op het gebouw, zag Paul Loonstra dinsdagochtend.

Of is het geen Friese vlag?

Op de foto van Loonstra is het moeilijk te zien, maar: de vlag op het Forum kan behalve de Friese vlag ook de nog oudere Ommelander vlag zijn. Die heeft eveneens blauw-witte strepen, maar rode harten in plaats van de Friese Pompeblêdden, die meer lijken op een dikke U-vorm.

Hoogtepunt

De vlag is hoe dan ook een van de hoogste punten van de binnenstad. De top van het Groninger Forum is 45 meter hoog, 5 meter hoger dan de eerste trans van de Martinitoren.

Update:

Even tegen het middaguur lijkt de, vermoedelijk dan toch Friese vlag, van de top verwijderd.

Update 2:

Het lijkt allemaal een grapje te zijn geweest. Het hoogste punt van de bouw van het Groninger Forum is pas begin volgend jaar.

