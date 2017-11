Gezond ontbijt of toch liever pizza en patat?

Wat eet jij 's morgens als ontbijt? De kinderen van basisschool De Klimop in Middelstum noemen allemaal gezonde dingen. Maar als ze mochten kiezen? Pizza en patat!

Dat dat nu net niet de bedoeling is, wordt dinsdagmorgen nog eens uitgelegd tijdens het Nationaal Schoolontbijt. Ruim 550.000 kinderen op drieduizend basisscholen in ons land doen mee aan de vijftiende editie van dit ontbijt. De bakker of supermarkt in de buurt levert een gezond en gevarieerd ontbijtpakket.

Goede start

Bij De Klimop staan brood, krentenbollen, crackers, rijstwafels en cruesli op tafel. Als beleg is er bijvoorbeeld kaas en appelstroop. Juf Riekje: 'Elke dag ontbijten is belangrijk om een goede start te maken. Daarnaast is een gezond ontbijt belangrijk. Wij zijn een gezonde school, dus de kinderen nemen hier alleen brood en fruit mee. Maar als ze jarig zijn, mogen ze natuurlijk wel op iets lekkers trakteren.'

Kiezen

Drie jongens zitten krentenbollen te eten. Thuis ontbijten ze iedere dag. 'Meestal eet ik Griekse yoghurt met honing en cruesli', vertelt één. De ander zegt: 'Ik eet normaal brood met kaas of hagelslag.' Maar als ze mochten kiezen, dan wisten ze het wel: 'Pizza!', 'Patat!'.