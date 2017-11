Het Menistenplein in Stadskanaal (Foto: Archief/Martijn Folkers/RTV Noord)

Als het aan de lokale CDA-fractie ligt, krijgt Stadskanaal een citymanager die aan de slag gaat met de ontwikkelingen in het winkelcentrum.

De grootste partij in Stadskanaal denkt dat een citymanager alle partijen weer op één lijn kan krijgen. Volgens raadslid Aike Maarsingh bleek uit de bijeenkomst van Centrumwinkeliers Stadskanaal onlangs, dat de winkeliers verdeeld zijn over de toekomst van het centrum. 'Zo'n persoon kan als oliemannetje fungeren', stelt Maarsingh. 'Daar moeten we met elkaar op inzetten.'

Budget

Burgemeester Baukje Galama, belast met de portefeuille centrumontwikkeling Stadskanaal, geeft aan dat Stadskanaal geen budget heeft voor het aanstellen van deze man of vrouw. 'Wanneer de raad daar geld voor vrijmaakt, dan kan dit. Maar zover is het nog niet.'

