Ondernemers over betaald parkeren in Haren: 'Het licht staat op oranje'

Ondernemers in Haren luiden de noodklok. Door het betaald parkeren zien ze minder klanten in hun winkels. Daarnaast ligt leegstand op de loer.

'Het betaald parkeren is een negatieve randvoorwaarde voor mensen om hier te komen winkelen.'

Voorzitter Jan van Straten van ondernemersvereniging Ondernemend Haren is duidelijk: 'We zetten het licht op oranje. Dat betekent: stoppen zolang je nog kunt.' Volgens de voorzitter kan het tij nog worden gekeerd, voordat het echt grote gevolgen heeft voor de winkeliers.

Anderhalf uur

Door automobilisten de eerste anderhalf uur gratis te laten parkeren, denken ondernemers de negatieve spiraal te kunnen doorbreken. 'Als het licht op rood komt te staan, dan heb je een winkelcentrum dat de lokale bevolking niet meer kan bedienen.' Als dat het geval is denkt Van Straten dat de gevolgen groter worden. Een slecht winkelcentrum zou volgens hem ten koste gaan van de leefbaarheid in het dorp.

Helpende hand

Tijdens de begrotingsvergadering probeerde coalitiepartij Gezond Verstand Haren de ondernemers een helpende hand te bieden. De partij kwam met het voorstel om vijftien dagen in te voeren waarop gratis geparkeerd kan worden. Dat plan kon echter niet op een meerderheid rekenen.

Voorlopig betaald parkeren

De gemeente Haren laat weten dat betaald parkeren in de huidige vorm niet tegen het licht wordt gehouden voordat er duidelijkheid is over de invulling van het Raadhuisplein. Dat plein ligt naast het gemeentehuis en is op dit moment een parkeerplaats. Vijf projectontwikkelaars werken aan een plan om een andere invulling te geven aan het plein. Aan het eind van dit jaar komt daar meer duidelijkheid over.

