Eervolle prijs voor 'wereldkampioen' van rederij Wagenborg

Rederij Wagenborg Shipping in Delfzijl heeft de Maritime KVNR Shipping Award 2017 gewonnen met het duurzame vrachtschip Egbert Wagenborg van het nieuwe type 'EasyMax'.

De prijs werd maandagavond door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) uitgereikt tijdens het Maritime Award Gala in Rotterdam.

Licht en groot

EasyMax staat voor 'Easy to operate, Maximum performance'. De jury spreekt lovende woorden over dit concept: overbodige zaken zijn weggelaten, waardoor het een lichtgewicht schip is, maar wel met een groot laadvermogen.

Wereldkampioen

Bovendien verbruikt het schip relatief weinig brandstof: 9 ton per dag bij een snelheid van 11 knopen. Kortom: 'Dit maakt de EasyMax wereldkampioen efficiëntie en duurzaamheid in haar scheepsklasse', aldus de jury.

De Egbert Wagenborg is een half jaar geleden in de vaart genomen. Het schip, een bulk carrier, is gebouwd door Koninklijke Niestern-Sander in Delfzijl. Het ontwerp is van Wagenborg zelf. Er zijn momenteel geen plannen meer exemplaren van dit type te maken.

Onderscheidend

De KVNR Shipping Award is voor 'onderscheidende bedrijfsvoering op het gebied van scheepsinnovatie en voor sociale organisatorische en milieukundige innovatie binnen de zeescheepvaart.'

