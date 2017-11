Slochteren trekt per direct stekker uit jeugdopvang SOS Huizen

De gemeente Slochteren heeft de jeugdopvang SOS Huizen gesloten. Het zorgcontract met het opvangcentrum in Siddeburen is per direct opgezegd.

De tien jongeren die in het opvangcentrum zitten, worden overgeplaatst naar een andere locatie.

De gemeente maakte zich naar eigen zeggen ernstige zorgen over de jongeren die er opgevangen zitten. 'Er zijn twee redenen voor de sluiting', zegt waarnemend burgemeester Rein Munniksma (PvdA).

Financiële hulp

'Vanaf de zomer waren er plotseling jongeren opgevangen. Er werd vanuit SOS Huizen gevraagd of we financiële hulp voor de zorgkosten konden bieden. We hebben dat gedaan door een voorschot te geven, maar daarna bleek dat we niet voldoende inzicht konden krijgen in wat er met het geld gebeurde.'

Pand niet bedoeld voor jeugdopvang

Daarnaast is het pand waar SOS Huizen zat niet bedoeld voor een jeugdopvangcentrum. 'De plek leent zich niet voor 24-uursopvang. Daarom hebben we gezegd dat het hier gestopt moest worden. Het was onverantwoord om aan deze stichting geld over te maken.'



'De jongeren hadden opeens Siddeburen als eindbestemming'

De jongeren die er zaten hebben directe zorg nodig. Voor een deel komen ze uit de omgeving, maar voor een deel ook niet. 'Die jongeren kwamen van redelijk ver en hadden zomaar Siddeburen als eindbestemming. Wij vroegen ons af hoe dit in elkaar zat, maar ze waren er wel.'

Voorlopig weg uit Siddeburen

'De jongeren worden op dit moment op een sociaal verantwoorde manier opgevangen', zegt Munniksma. 'Ook worden er gesprekken met ze gevoerd. Uiteindelijk gaan ze mogelijk naar een andere zorginstelling. Voorlopig zijn ze uit Siddeburen weg.'

Advocaat



De stichting SOS Huizen is verbolgen over de sluiting van het opvangcentrum in Siddeburen, en heeft een advocaat ingeschakeld.

