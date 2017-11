Winschoter verzamelde 'dwangmatig' kinderporno

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 33-jarige kinderpornoverzamelaar uit Winschoten 240 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

De man heeft in negen maanden tijd bijna veertigduizend kinderpornografische foto's en bijna duizend films gedownload. Bij de politie kwamen eind 2015 twee meldingen binnen. Het onderzoek dat daarop volgde, leidde in maart 2016 tot de aanhouding van de verdachte.

Dwangmatig

'Het was een dwangmatige verzamelzucht', legde man dinsdag in de rechtszaal in Assen uit. 'Ik dacht dat ik tweeduizend bestanden had gedownload. Dat het er veertigduizend waren, had ik niet in de gaten.'

Misbruikt

Dat verzamelen deed de man sinds juli 2015, onder invloed van drank en drugs. Ook stuurde hij bestanden naar anderen. Het ging niet goed met hem in die periode, zegt hij. Volgens zijn advocaat is hij zelf als kind misbruikt. De Winschoter zei tegen de rechter dat hij graag behandeld wil worden voor zijn problemen.

Vriendin heeft jonge kinderen

De officier van justitie zei bezorgd te zijn, omdat de man een relatie heeft met een vrouw die jonge kinderen heeft. Ze sprak van een kwetsbare man voor wie behandeling het allerbelangrijkste is. Daarom eiste ze geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Op 21 november doet de Asser rechtbank uitspraak.