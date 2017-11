Medebewoners flat Azim A. bang na inval

Studenten die in de flat wonen waar Azim A. gisteren door een arrestatieteam van de politie werd gepakt, zijn bang. Minstens een van hen wil zo snel mogelijk verhuizen.

Dat schrijft Universiteitskrant naar aanleiding van gesprekken met bewoners van studentenflat Selwerd III, aan de Duindoornstraat in Groningen. De flat kreeg gisteren 'bezoek' van het arrestatieteam dat erop uit was om de verdachte Korreweg-schutter te pakken. De politie hield de schutter en twee medebewoners aan; twee mannen van 24 en 26 jaar.

Zo snel mogelijk weg

In de flat wonen nog maar enkele personen, verspreid over verschillende verdiepingen. Het zijn tevens de laatste bewoners, omdat de flat binnenkort wordt gerenoveerd.

'Ik zou in januari gaan verhuizen. Maar nu ga ik zo snel mogelijk weg. Ik wil hier niet meer wonen', zegt een van de bewoners.

Nooit tegengekomen

Volgens de Ukrant delen bewoners hun naam liever niet, uit angst voor bijvoorbeeld wraakzuchtige vrienden van A. Ze zeggen ook geen idee te hebben hoe lang de vermeende Korrewegschutter al in het rommelige appartement verbleef. 'We hebben zijn foto gezien op het nieuws. Hoe kunnen we hem nooit zijn tegengekomen?'

